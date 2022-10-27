Предприниматели Подмосковья оформили госзакупки на 3 триллиона рублей с начала года | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 14:23 Предприниматели Подмосковья оформили госзакупки на 3 триллиона рублей с начала года

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Доля участия малых и средних предпринимателей в госзакупках выросла в Подмосковье. По итогам девяти месяцев этого года она составила 48,5%. В прошлом году этот показатель был на уровне 31%, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена региона Владимира Головнева. Сумма госзакупок с участием МСП в этом году превысила три триллиона рублей.

Такой рост объяснили тем, что многие иностранные компании ушли с рынка, освободив место для отечественных предпринимателей. Кроме того, положительное влияние оказали меры поддержки, которые действуют в регионе.

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Владимир Головнев рассказал, что важно помогать бизнесу в решении возникающих проблем, связанных с госзакупками. Это предотвращение попадания в список недобросовестных поставщиков или помощь с взысканием средств. В этом году этой темы касалось около 7,2% обращений.

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«Мы разъясняем предпринимателям, как грамотно поступить при взаимодействии с госзаказчиками, представляем их интересы в судах и помогаем вернуть деньги», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.