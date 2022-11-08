Предприниматели Подмосковья обратились за помощью к бизнес-омбудсмену свыше 2 тысяч раз с начала года | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 17:21 Предприниматели Подмосковья обратились за помощью к бизнес-омбудсмену свыше 2 тысяч раз с начала года

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Уполномоченный по правам предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев получил около 2200 обращений с начала года. В большинстве случаев они касались несогласием с решениями действий государственных органов региона.

Среди обратившихся оказалось 49,4% индивидуальных предпринимателей и 41,5% юридических лиц. Реже за помощью обращались представители владельцев бизнеса, коллективы и крестьянско-фермерские хозяйства.

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Около 48,7% обращений касались несогласий с решениями органов госвласти, еще 29,9% — в отношении территориальных федеральных органов исполнительной власти и 19,4% — деятельности органов местного самоуправления. Многие вопросы касались административных барьеров.

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«В большинстве случаев — это жалобы на нарушения в сфере организации транспортных перевозок. Вторую и третью строчку нашего антирейтинга делят жалобы, связанные с деятельностью правоохранительных органов и в сфере земельно-имущественных отношений», — рассказал Головнев.

Он отметил, что количество обращений осталось на одном уровне по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Омбудсмен напомнил, что за полгода в регионе провели свыше 40 мероприятий с участием предпринимателей региона. Для них организовали вебинары, семинары, круглые столы и консультации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.