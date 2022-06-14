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    14 июня 2022, 13:26

    Предприниматели Подмосковья смогут узнать о доступных им льготах онлайн

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Калькулятор мер поддержки бизнеса обновили и улучшили на инвестиционном портале Подмосковья. Теперь предприниматели смогут всего за пять шагов узнать о доступных им льготах.

    Предприниматели Подмосковья смогут узнать о доступных им льготах онлайн | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что калькулятор позволит предпринимателю оперативно рассчитать, какие льготы и субсидии ему положены.

    Для нас важно оперативно доводить информацию о мерах государственной поддержки до представителей бизнеса Подмосковья, поэтому мы модернизировали калькулятор

    Екатерина Зиновьева.

    Калькулятор подскажет, на какие программы льготного финансирования можно претендовать, а также позволит узнать, например, о возможности получить земельный участок без конкурсных процедур.

    Функция доступна на инвестиционном портале Подмосковья по ссылке investmo.ru.