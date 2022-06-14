Предприниматели Подмосковья смогут узнать о доступных им льготах онлайн
Калькулятор мер поддержки бизнеса обновили и улучшили на инвестиционном портале Подмосковья. Теперь предприниматели смогут всего за пять шагов узнать о доступных им льготах.
Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что калькулятор позволит предпринимателю оперативно рассчитать, какие льготы и субсидии ему положены.
Для нас важно оперативно доводить информацию о мерах государственной поддержки до представителей бизнеса Подмосковья, поэтому мы модернизировали калькулятор
Екатерина Зиновьева.
Калькулятор подскажет, на какие программы льготного финансирования можно претендовать, а также позволит узнать, например, о возможности получить земельный участок без конкурсных процедур.
Функция доступна на инвестиционном портале Подмосковья по ссылке investmo.ru.