Предприниматели Подмосковья смогут узнать о доступных им льготах онлайн

Калькулятор мер поддержки бизнеса обновили и улучшили на инвестиционном портале Подмосковья. Теперь предприниматели смогут всего за пять шагов узнать о доступных им льготах.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что калькулятор позволит предпринимателю оперативно рассчитать, какие льготы и субсидии ему положены.

Для нас важно оперативно доводить информацию о мерах государственной поддержки до представителей бизнеса Подмосковья, поэтому мы модернизировали калькулятор Екатерина Зиновьева.

Калькулятор подскажет, на какие программы льготного финансирования можно претендовать, а также позволит узнать, например, о возможности получить земельный участок без конкурсных процедур.

Функция доступна на инвестиционном портале Подмосковья по ссылке investmo.ru.