Подмосковье 18 ноября 2022, 10:32 Предприниматели Подмосковья изменили условия кредитов на 58 миллиардов рублей за полгода

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Предприниматели Московского региона получили реструктуризацию по 12,5 тысячи кредитам с 1 марта по 30 сентября. Сумма превысила 400 миллиардов рублей, сообщили в Банке России по ЦФО.

Свыше 341 миллиарда рублей пришлось на малый и средний бизнес столицы, еще 58,5 миллиарда — области. По кредитным каникулам предприниматели региона получили 23,4 миллиарда рублей, по реструктуризации — 35,2 миллиарда. Такую возможность получили предприниматели пострадавших из-за экономической ситуации областей.

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Замначальника главного управления Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева отметила, что мера поддержки направлена на урегулирование и предотвращение просроченной задолженности предпринимателей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье сохранило лидерство по производству хлеба. В области производят 25% всей хлебобулочной продукции ЦФО.

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