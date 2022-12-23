Подмосковье 23 декабря 2022, 10:58 Предприниматели Подмосковья более 30 тысяч раз обратились за консультациями и поддержкой с начала года Unsplash

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Более 30 тысяч раз предприниматели Подмосковья обратились за государственной поддержкой с начала года. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Для Подмосковья важно находиться на прямой связи с предпринимателями региона. Для этого мы создали инвестиционный портал Московской области, запустили горячую линию 0150, проводим встречи с предпринимателями», — отметила Зиновьева.

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В этом году по разным каналам связи предприниматели Подмосковья оставили 33 884 обращения, из которых 98% уже исполнено, а остальные находятся в работе. Чаще всего обращались за мерами поддержки — это 58% от общего числа заявок. На втором месте — вопросы открытия и ведения бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса.

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Узнать о поддержке бизнеса в Московской области можно на инвестиционном портале, в Telegram-канале «Мой бизнес» Подмосковье и по телефону горячей линии поддержки бизнеса 0150.

Ранее стало известно, что меры поддержки предпринимателей повлияли на снижение инфляции в Подмосковье. По поручению губернатора Андрея Воробьева в области поддерживают инвестиционную активность, развивают импортозамещение.

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