Подмосковье 18 июля 2023, 08:54 Предприниматели откроют новые секции и кружки в школах Мытищ пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Школы Мытищ заключат договоры с бизнесом. Предприниматели откроют новые секции по шахматам и танцам, а также театр моды и кружки рукоделия.

Совещание с представителями учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики и социально ориентированным бизнесом прошло в администрации городского округа Мытищи. Представители организаций обсудили участие бизнеса в жизни учебных заведений.

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«Мы должны найти совместные компромиссные решения в возникающих вопросах, мы за синергию, но она должна быть разумной и правильной», — отметила первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Людмила Иванова.

Сегодня в Мытищах работает 22 образовательных комплекса. К началу учебного года там откроются новые кружки и секции. Школы заключат договоры с бизнесом на открытие театра моды, секции шахмат, а также кружков танцев, кройки и шитья.

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