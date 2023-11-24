Подмосковье 24 ноября 2023, 18:55 Предприниматели обсудили вопросы экспорта на форуме «Путеводитель по бизнесу Московской области» Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Серия бизнес-встреч в рамках межотраслевого межмуниципального форума «Путеводитель по бизнесу Московской области» состоялась в Подмосковье. На этот раз участники собрались в городе Видное, а темой обсуждения стала внешнеэкономическая деятельность.

Всего в мероприятии приняли участие более 240 предпринимателей в онлайн-режиме и очно. Они занимаются экспортом продукции и поставкой товара из-за рубежа. Также в обсуждении участвовали представители госструктур, в том числе Центра поддержки экспорта Московской области, Федеральной таможенной службы, Ассоциации экспорта и импорта и другие.

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На конференции обсуждалась пошаговая поддержка экспорта для малых и средних предприятий, актуальные направления экспорта, особенности международных платежей и возможности расширения внешней торговли.

Участники также узнали о перспективах развития деловых отношений с Индией, требованиях к декларированию товаров, процедурах принятия предварительных решений о классификации товаров и других аспектах.

Следующий этап Межмуниципального межотраслевого форума «Путеводитель по бизнесу Московской области» запланирован на 28 ноября в Истре. Он будет посвящен теме развития сельского хозяйства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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