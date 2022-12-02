Подмосковье 02 декабря 2022, 21:42 Предприниматели обсудили перспективы бизнеса Подмосковья онлайн

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Предприниматели Московской области обсудили вопросы ведения бизнеса в регионе на онлайн-встрече с министром инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатериной Зиновьевой. К видеоконференции также подключились представители органов региональной и муниципальной власти.

В ходе встречи представители бизнеса обсудили имущественные и финансовые вопросы, а также подняли темы логистики, подключения к газовой инфраструктуре, арендной платы и другие.

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«Задача подмосковного Мининвеста — создать все необходимые условия для комфортного ведения бизнеса в Московской области. Для этого мы регулярно проводим встречи, где предприниматели могут прямо рассказать о сложностях при ведении бизнеса», — отметила Екатерина Зиновьева.

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Подобные встречи рассчитаны на систематизацию вопросов, волнующих бизнес, и их скорейшее решение. Обсуждения также помогут госорганам выработать алгоритмы работы по решению аналогичных задач в дальнейшем.

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