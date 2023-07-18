Подмосковье 18 июля 2023, 13:45 Предприниматели обсудили меры поддержки на бизнес-завтраке с главой Солнечногорска пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Предпринимателям Солнечногорска предложили арендовать землю за рубль и воспользоваться другими мерами поддержки. Об этом рассказал глава округа на бизнес-завтраке в коворкинге «Альянс».

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с индивидуальными предпринимателями и представителями крупных предприятий. Они обсудили самые актуальные вопросы и действующие в Подмосковье меры поддержки бизнеса.

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«Развитию бизнеса в Солнечногорске мы уделяем особое внимание. На этом делает акцент и президент, и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. У нас реализуется целый комплекс мер поддержки, чтобы бизнесменам было максимально комфортно работать у нас на территории. И сейчас по решению Андрея Юрьевича введена новая мера поддержки — аренда за рубль», — рассказал Константин Михальков.

Руководитель муниципалитета отметил, что солнечногорские предприниматели регулярно принимают участие в сборе гуманитарной помощи, организуют культурные и благотворительные мероприятия.

Глава округа вручил почетную грамоту за неравнодушие и чуткое отношение к нуждам маломобильных жителей генеральному директору «НПО Стеклопластик» Александру Трофимову. Благодарственное письмо получил и заместитель гендиректора по кадрам и режиму Солнечногорского механического завода Александр Егорычев. Мужчину отметили за личный вклад в развитие производства и промышленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности.

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