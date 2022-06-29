Предприниматели Ногинска отправили в Донбасс полторы тонны гуманитарной помощи

Помочь жителям Луганской и Донецкой народных республик решили предприниматели Богородского округа.

«На наш взгляд мы сделали то, что должны были сделать. И мы, и каждый, кто имеет такую возможность. Мы отправили ту продукцию, которую мы выпускаем на территорию Донбасса. Помочь людям, производствам и территориям с их восстановлением», — сказал исполнительный директор торгово-производственной компании Александр Лысак.

Отправляли все, что может пригодится и в быту, и в промышленности: кабели, электронные провода, переходники, коннекторы, удлинители, системы подключения. Каждый сотрудник сделал вклад в доброе дело. Своими руками создавали продукцию, а затем бережно ее упаковывали и отгружали.

«Получать гумпомощь мне приходилось два раза. Один раз, когда я был ребенком, на войне в Азербайджане, а второй раз, когда я был на войне в Чечне. И это очень приятно, когда от людей, которые находятся далеко от места событий от войны, думают о тех людях, которые, к сожалению, переживают все тяготы и лишения. Спасибо вам и низкий поклон!», — обратился к предпринимателям заместитель главы Богородского городского округа Олег Шойко.

Несмотря на то, что предприятие, производящее кабели, как и многие другие, ощутило на себе давление санкций, на призыв о помощи оно ответило не раздумывая.

«Предприятие тоже сейчас испытывает определенное снижения спроса, но, тем не менее, когда мы увидели, что есть потребность в кабельной продукции, на предприятии тут же откликнулись. И вот здесь мы находимся на производстве. Производство работает, производство развивается», — подчеркнул председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Акция «Доброе дело» продолжается. Каждый житель округа может поддержать жителей ЛДНР. Адреса пунктов приема и список необходимых вещей и продуктов можно уточнить на сайте.

Все новости Богородского округа в телеграмм-канале «360 Богородский».