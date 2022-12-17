Подмосковье 17 декабря 2022, 22:20 Предприниматели Красногорска организовали сбор помощи участникам СВО

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29 предпринимателей из Красногорска решили поддержать участников СВО и организовали сбор гуманитарной помощи для военных, мобилизованных и мирных жителей Донбасса.

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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поблагодарил неравнодушных предпринимателей за помощь.

Медикаменты, теплые вещи, бытовые принадлежности и многое другое передало в зону СВО кондитерское производство Самсона Наврузова. Отмечается, что к сбору помощи подключились не только сотрудники, но и клиенты.

«Самое трогательное, конечно, было, когда 98-летняя бабушка принесла детские носочки. Она рассказала, что во время оккупации, она была в тылу и вязала такие же детские носочки. Конечно, она была огорчена, что пришлось это делать снова», — отметила предприниматель из Красногорска Изабелла Наврузова.

Подмосковные предприниматели не только отправляли собственную продукцию буквально с конвейера, но и закупали все необходимое.

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