17 декабря 2022, 22:20
Предприниматели Красногорска организовали сбор помощи участникам СВО
29 предпринимателей из Красногорска решили поддержать участников СВО и организовали сбор гуманитарной помощи для военных, мобилизованных и мирных жителей Донбасса.
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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поблагодарил неравнодушных предпринимателей за помощь.
Медикаменты, теплые вещи, бытовые принадлежности и многое другое передало в зону СВО кондитерское производство Самсона Наврузова. Отмечается, что к сбору помощи подключились не только сотрудники, но и клиенты.
«Самое трогательное, конечно, было, когда 98-летняя бабушка принесла детские носочки. Она рассказала, что во время оккупации, она была в тылу и вязала такие же детские носочки. Конечно, она была огорчена, что пришлось это делать снова», — отметила предприниматель из Красногорска Изабелла Наврузова.
Подмосковные предприниматели не только отправляли собственную продукцию буквально с конвейера, но и закупали все необходимое.
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Красногорск
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