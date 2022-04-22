Предприниматели Котельников поделились секретами успешного бизнеса со школьниками

Через полтора месяца в Котельниках появится новый бетонный завод. Фундамент уже готов, оборудование скоро прибудет. Предприятие «Трак-Бетон» в данный момент активно модернизирует производство.

Компания более 20 лет работает на строительном рынке Москвы и Подмосковья. Выпускает бетон и железобетонные изделия. Новые мощности позволят увеличить производительность более, чем в два раза.

Учредитель предприятия Олег Козловский рассказал о том, что старые заводы позволяли выпускать около 60 кубометров бетона в час. А новый завод будет иметь производительность 140 кубических метров в час.

Кроме того, предприятие ведет социально-ответственный бизнес. Руководство занимается благотворительностью, а учредитель Олег Козловский находит в своем графике время для общения со школьниками. Проект «История успеха» реализуется в городском округе уже два года. В рамках этого проект предприниматели встречаются с детьми и рассказывают им свои истории развития бизнеса в Подмосковье.

«В Котельниках можно родиться, вырасти, выучиться и здесь же работать. Плюс патриотическая цель. Олег Леонидович полковник в отставке», — рассказывает о Козловском заместитель главы администрации городского округа Котельники Мария Галузо. Жизненный путь учредителя компании действительно интересный. 20 лет он отдал службе в армии, еще 30 — работе в строительной отрасли. Олег Козловский принимал участие в строительстве космодрома «Байконур» и «Плесецк», строил метро в Котельниках, проводил реконструкции МКАДА.

Встречи с успешными подмосковными бизнесменами не только вдохновляют ребят хорошо учиться, они также помогают выбрать профессию. Для школьников организовывают экскурсии на предприятия, знакомят с местными производителями.