Предприниматели из Щелкова стали волонтерами. Они отправляют продукты семьям с детьми и пенсионерам

Бизнесмен из Щелкова Андрей Шалунов развозит продуктовые наборы нуждающимся семьям с детьми и пенсионерам. К нему уже присоединились другие предприниматели, у которых сейчас появилось свободное время. Волонтеры покупают все за свой счет. И даже офис арендуют на свои деньги.

Андрей запустил в социальных сетях проект с хештегом: помогай продуктами. У него быстро нашлись соратники — такие же бизнесмены, у которых сейчас нет работы. Ребята стали волонтерами.

Каждый продуктовый набор стоит 550 рублей. Предприниматели закупили уже 200 наборов, часть из них развезли. На этом волонтеры останавливаться не собираются, ведь просьбы о помощи продолжают поступать.

К этому движению уже присоединились Одинцово, Звенигород и Железнодорожный. Судя по всему, поток заявок в ближайшее время будет еще только расти.

Подробности — в сюжете «360».