Подмосковье 13 декабря 2022, 16:17 Предприниматели из Щелкова присоединились к Антикоррупционной хартии российского бизнеса

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Торгово-промышленная палата провела в Щелкове встречу с предпринимателями, которые смогли присоединиться к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Это своеобразный свод правил честного и прозрачного ведения бизнеса.

Участие в этой встрече приняли предприниматели из Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязино.

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«Мы будем рассматривать очень важную тему для всего российского бизнеса — исполнение 273-ФЗ „О противодействии коррупции“ и присоединение наших предпринимателей к Антикоррупционной хартии. Мы против любых форм проявления коррупции, за открытость и прозрачность ведения бизнеса», — рассказала президент Щелковской торгово-промышленной палаты Мария Тарасова.

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Об основных принципах противодействия коррупции предпринимателям рассказали заместитель щелковского городского прокурора Олег Иванов и помощник щелковского городского прокурора Никита Елисеенков. Члены Торгово-промышленной палаты смогли обсудить важные для них вопросы с работниками прокуратуры и получили необходимые разъяснения.

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