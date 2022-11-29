Подмосковье 29 ноября 2022, 12:58 Предприниматели из Подмосковья смогут взять льготный кредит до конца года

Читать 360tv в

Малый и средний бизнес Подмосковья сможет воспользоваться программой льготного кредитования по упрощенной процедуре до конца года. Об этом рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Она сообщила, что по программе «Новогодний» предприниматели смогут получить заем до 1,5 миллиона рублей на срок до двух лет по ставке 7% годовых.

Реклама

Екатерина Зиновьева добавила, что для заявки необходимо подать анкету и выписку со всех действующих расчетных счетов. Одно из условий — иметь положительную кредитную историю в фонде микрофинансирования Подмосковья.

Реклама

Сейчас предприниматели региона могут воспользоваться 11 программами льготного кредитования и получить заем на сумму до пяти миллионов рублей. Подробнее об этом можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».