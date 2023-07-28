28 июля 2023, 12:36
Предприниматели из Подмосковья смогут получить инжиниринговые услуги от центра «Мой бизнес»
Предприниматели Подмосковья смогут получить инжиниринговые услуги на условиях софинансирования центра «Мой бизнес». Поддержку предоставляют в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Компании могут получить услуги по разработке программ модернизации, технического перевооружения и развития производства. Также им могут помочь с проведением сертификации, аттестации и другими процедурами.
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Подробнее об услугах центра можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Поддержка предпринимателей в Московской области
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