Подмосковье 28 июля 2023, 12:36 Предприниматели из Подмосковья смогут получить инжиниринговые услуги от центра «Мой бизнес» Unsplash

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Предприниматели Подмосковья смогут получить инжиниринговые услуги на условиях софинансирования центра «Мой бизнес». Поддержку предоставляют в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Компании могут получить услуги по разработке программ модернизации, технического перевооружения и развития производства. Также им могут помочь с проведением сертификации, аттестации и другими процедурами.

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Подробнее об услугах центра можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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