Еще 24 предприятия Подмосковья получат гранты на пополнение оборотных средств | 360°

Все новости

Подмосковье

19 сентября 2022, 11:02

Свыше 26 тысяч саженцев высадили в Подмосковье в первые дни акции «Наш лес»

Подмосковье

19 сентября 2022, 11:01

Строительный контроль в Подмосковье улучшили с помощью фото и видео

Реклама

Здоровье

19 сентября 2022, 10:53

Лор Зайцев объяснил россиянам, как нельзя сморкаться

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:50

Польша поделилась безрадостными новостями от НАТО для Украины

Происшествия

19 сентября 2022, 10:45

Самолет Ан-24Б повредил крыло и шасси во время посадки в Иркутской области

Мир

19 сентября 2022, 10:44

Патрушев заявил, что Россия и Китай хотят справедливости в мире, в отличие от Запада

Здоровье

19 сентября 2022, 10:35

Россиянам назвали блюдо, которое может сделать их счастливыми

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:35

ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:27

Подмосковные мастера создали копию электромобиля Tesla Cybertrack

Подмосковье

19 сентября 2022, 09:28

Еще 24 предприятия Подмосковья получат гранты на пополнение оборотных средств

Читать 360tv в

Фонд развития промышленности предоставит предпринимателям Подмосковья свыше 135 миллионов рублей в виде грантов и субсидий в ходе второго этапа конкурсов. Об этом сообщили в Мининвесте региона. Подать заявку на получение поддержки можно на сайте ФРП.

По итогам второго этапа конкурсов на гранты и субсидии на пополнение оборотных средств предприниматели получат свыше 135 миллионов рублей, сообщила зампред правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева. Их выдали 24 предприятиям.

Реклама

«Суммарно за два конкурсных отбора объем поддержки по этой программе превысил 160 миллионов рублей. В ноябре областной ФРП планирует провести еще один этап конкурса», — сообщила зампред.

Реклама

Грант и субсидии на пополнение оборотных средств могут получить предприятия, работающие и зарегистрированные в Подмосковье более двух лет. Это поможет возместить затраты по новым кредитам и при получении транша в рамках уже открытой линии займа после 20 апреля.

Гранты дают по кредитам от 10 миллионов рублей, а максимальный размер субсидий составляет 90% от процентной ставки. Узнать подробнее о мере поддержки можно на сайте ФРП.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе. С их помощью можно компенсировать до 50% затрат.

Поддержка предпринимателей в Московской области

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама