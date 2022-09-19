Еще 24 предприятия Подмосковья получат гранты на пополнение оборотных средств | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 09:28 Поделиться Telegram

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Viber Еще 24 предприятия Подмосковья получат гранты на пополнение оборотных средств

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Фонд развития промышленности предоставит предпринимателям Подмосковья свыше 135 миллионов рублей в виде грантов и субсидий в ходе второго этапа конкурсов. Об этом сообщили в Мининвесте региона. Подать заявку на получение поддержки можно на сайте ФРП.

По итогам второго этапа конкурсов на гранты и субсидии на пополнение оборотных средств предприниматели получат свыше 135 миллионов рублей, сообщила зампред правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева. Их выдали 24 предприятиям.

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«Суммарно за два конкурсных отбора объем поддержки по этой программе превысил 160 миллионов рублей. В ноябре областной ФРП планирует провести еще один этап конкурса», — сообщила зампред.

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Грант и субсидии на пополнение оборотных средств могут получить предприятия, работающие и зарегистрированные в Подмосковье более двух лет. Это поможет возместить затраты по новым кредитам и при получении транша в рамках уже открытой линии займа после 20 апреля.

Гранты дают по кредитам от 10 миллионов рублей, а максимальный размер субсидий составляет 90% от процентной ставки. Узнать подробнее о мере поддержки можно на сайте ФРП.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе. С их помощью можно компенсировать до 50% затрат.

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