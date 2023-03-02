Подмосковье 02 марта 2023, 09:59 Предприниматели из Подмосковья получили свыше 10 миллиардов рублей льготных кредитов за полгода

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Предприниматели из Подмосковья могут воспользоваться программой льготного кредитования, которую реализует Банк России и «Корпорация „МСП“». С июля владельцы бизнеса получили 1,8 миллиарда рублей на пополнение оборотных средств и реструктуризацию.

Как сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев, программа заработала 18 июля прошлого года и стала популярной в бизнес-среде. Так, было выдано 10,4 миллиарда рублей на инвестиционные цели.

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«Таким образом, нацеленные на развитие деятельности компании, получают средства для перестройки производственных процессов, увеличения мощностей и проектов по импортозамещению. Благодаря этому появляются новые рабочие места и производственные цепочки», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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