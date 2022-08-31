Предприниматели из Королева помогли 77 детям подготовиться к школе

Благотворительная акция «Здравствуй, школа» продолжается в Подмосковье. Ее участниками стали предприниматели из Королева, которые помогли подготовиться к школе 70 детям округа в рамках инициативы #МойбизнесПомогает.

Предприниматели округа купили школьную форму для 77 детей, среди которых девять будущих первоклассников. Встреча прошла в центре временного размещения беженцев на базе оздоровительного центра «Родник». В мероприятии участвовали члены администрации Королева, центра «Мой бизнес» и бизнес-сообщества.

Школьников поздравили с наступающим учебным годом и вручили им сладкие подарки и фрукты. Также для детей подготовили развлекательную программу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в школы Подмосковья пойдут свыше трех тысяч детей из Донбасса.