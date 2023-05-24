Подмосковье 24 мая 2023, 18:21 Предприниматели из Клина передали выпускную форму детям Донбасса Данила Кирьянов

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Предприниматели из Клина передали детям из пункта временного размещения «Звонкие голоса» форму для выпускников. Ребята учатся в школе поселка Чайковского.

«От всей души хочется пожелать ребятам, чтобы твердо и уверенно шли к своей мечте и обязательно верили, что эта мечта осуществится», — отметила заместитель начальника управления муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Светлана Потапова.

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Им также вручили спортивную одежду, так как на территории ПВР «Звонкие голоса» организуют детский оздоровительный лагерь, где ребята проведут каникулы.

Тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей.

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