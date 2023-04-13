Подмосковье 13 апреля 2023, 17:15 Предприниматели из Химок смогут получить муниципальную субсидию для развития бизнеса

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Муниципальную субсидию на модернизацию производства и развитие социального предпринимательства предоставят малому и среднему бизнесу в Химках. Получить ее смогут 40 тысяч юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Размер муниципальной субсидии в 2023 году составит один миллион рублей.

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В Химках реализуют и другие меры поддержки бизнеса. Так, предприятия могут получить средства на лизинг оборудования, компенсировать затраты на получение франшиз, развитие производства и выход на маркетплейсы. Для этого необходимо быть в реестре МСП и иметь постоянную регистрацию на территории Московской области.

Гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей также могут получить социальные предприятия и молодые предприниматели до 25 лет.

Кроме того, в округе есть меры поддержки, предусматривающие помощь при выходе предприятий на федеральный и международный рынки. В том числе за счет софинансирования аренды места на зарубежных выставках.

Больше о субсидиях можно узнать на Едином инвестиционном портале Московской области и на консультациях в центре «Мой бизнес» по адресу: Химки, проспект Мельникова, дом № 12.

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