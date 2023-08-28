Подмосковье 28 августа 2023, 17:32 Предприниматели из Химок передали новый автомобиль бойцам СВО Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Члены Химкинской торгово-промышленной палаты отправили бойцам специальной военной операции новый автомобиль «Нива». Дополнительно в машину загрузили 100 килограммов гуманитарной помощи.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«„Нива“ — одна из самых проходимых отечественных машин. Чтобы автомобиль был менее заметен для противника на линии соприкосновения, его обклеили маскировочной пленкой цвета хаки», — пояснил руководитель химкинского отделения Торгово-промышленной палаты, депутат городского округа Химки Артур Каримов.

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Гуманитарный груз собрали предприниматели из Химок и представители партии «Единая Россия». Солдатам отправили продукты, средства личной гигиены, медикаменты, одежду, а еще письма, рисунки и поделки от детей.

«Надеемся, что эти вещи согреют сердца наших солдат вдали от дома и позволят им чувствовать поддержку химчан. Сегодня в городском округе при содействии главы Дмитрия Волошина работают девять точек сбора гуманитарной помощи. Их координируют волонтеры», — отметил лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают каждый день. Ближайший адрес можно узнать в Центре поддержки участников специальной военной операции и их семей по номеру телефона: +7 (495) 793-09-88. Звонки принимаются с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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