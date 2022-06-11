Предприниматели из Дзержинского собрали более семи тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Подмосковные предприятия приняли участие в оказании гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Свыше семи тонн гуманитарного груза собрали предприниматели из Дзержинского.

Акцию «Доброе дело» инициировали подмосковные школьники. Об этом ранее рассказывал Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Теперь к ней присоединились и предприниматели региона.

Так, 14 предприятиями из городского округа Дзержинский было собрано свыше семи тонн продуктов питания, средств личной гигиены, предметов первой необходимости, а также бытовой химии и электротехнических приборов.

Компания «Логистик Транс» оказала содействие в доставке гуманитарной помощи в Региональный распределительный центр Московской области в Домодедово.

Присоединиться к акции «Доброе дело» можно в одном из 130 волонтерских пунктов — адреса пунктов сбора и список необходимых товаров можно посмотреть на сайте.

Накануне гуманитарная помощь пришла в освобожденные от украинских националистических формирований населенные пункты в Харьковской области. Российские военнослужащие доставили для местных жителей порядка 100 тонн продовольствия, а также предметов первой необходимости.