Подмосковье 01 апреля 2023, 03:19 Предприниматели и представители городской администрации Лобни обсудили вопросы развития бизнеса Pxhere

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Предприниматели встретились с представителями городской администрации Лобни. В ходе встречи обсуждались вопросы развития бизнеса. Диалог, по словам участников мероприятия, получился очень конструктивным.

«Вопрос был арендных отношений земельного участка. Сказали, что все это на контроле, и в течение двух недель этот вопрос для нас будет решен. Диалог был очень конструктивный, помимо наших вопросов мы много других вопросов услышали. Это живое общение, выслушивают все наши проблемы, и сразу же эти все вопросы решаются», — отметила управляющая ТД «Ника» Маргарита Зубкова.

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В Лобне около четырех тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Большая часть — это индивидуальные предприниматели. В 2022 году по программам государственной поддержки им было выделено почти шесть миллионов рублей. Это позволило бизнесменам увеличить производственные площади и модернизировать производство.

«В целом в регионе у нас уделяется особое внимание поддержке бизнеса. Для нас очень важно выстроить позитивный конструктивный диалог с людьми, которые выбрали Лобню местом ведения своего бизнеса. Нам важно знать, с какими вопросами сталкивается предпринимательство и какая необходима им помощь и поддержка», — заявил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Встречи с предпринимателями в Лобне проводятся регулярно. Легкого решения системных проблем, как правило, не бывает, поскольку для этого требуется участие многочисленных ведомств. Но прямой диалог не только помогает найти оптимальный выход, но и укрепляет доверие между властью и бизнесом.