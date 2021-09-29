Предприниматели и представители бизнес-объединений провели встречу в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске члены торгово-промышленной палаты, крупные предприниматели и представители бизнес-объединений встретились, чтобы обсудить текущие вопросы регионального бизнеса. На повестке было создание условий для развития малого и среднего бизнеса и подведение итогов первого полугодия 2021-го.

«Относительно в целом России Подмосковье смотрится достойно. Если по России количество МСП уменьшилось примерно на 0,5%, то в рамках Московской области мы наблюдаем рост, примерно 2,5 процента. Это очень хорошие показатели», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Источник фото: телеканал «360»

Такие встречи помогают объединить усилия всех предприятий, чтобы быстрее решать проблемные вопросы и дальше улучшать региональный бизнес. Также в рамках мероприятия наградили людей, которые давно занимаются развитием предпринимательства в Подмосковье.