Предприниматели и фермеры из Подмосковья вновь привезли гумпомощь в ДНР

Еще один гуманитарный конвой прибыл в Донецк из Московской области и российской столицы. Фермеры и предприниматели московского региона привезли на двух машинах еду, медикаменты и вещи для детей. Об этом «360» рассказал бизнесмен, в прошлом военный Дмитрий Амелин.

«Приехали из Подмосковья, привезли продукты, раскладываем по наборам, завтра поедем в Мариуполь, будем раздавать», — сообщил он.

Жителям ДНР раздадут крупы, консервы, каши быстрого приготовления.

«Медикаменты тоже в госпиталь отвезем, инвалидные коляски, костыли. Еще одежда есть, детские товары: карандаши, раскраски», — добавил Амелин.

Источник фото: телеканал «360»

Инвалидные коляски передали из Раменского городского округа, Балашихи. Жителям Донбасса помогают не только предприниматели, но и обычные люди. Они собирают и передают самые необходимые вещи и продукты — сахар, гречку, детские игрушки, вещи. Дети передали раненым военным свои рисунки.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее стало известно, что российские военные доставили лекарства в Луганскую Народную Республику. Груз собрала администрация города Россошь после просьбы жителей села в ЛНР.

Источник фото: телеканал «360»

Московская область активно помогает Донбассу. На прошлой неделе в рамках акции «Доброе дело» в Донецк привезли медикаменты и медицинские изделия для лечения больных и раненых.