Подмосковье 27 января 2023, 14:37 Предприниматели и администрация Истры отправили в зону СВО более 300 пар валенок

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Более 300 пар валенок отправили из Истры военным в зону СВО. Груз собирали местные предприниматели, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с администрацией городского округа Истра.

Эта обувь давно зарекомендовала себя как самая удобная и теплая. В валенках одинаково комфортно в любую погоду.

Валенки спасали солдат от холода и обморожений в годы Великой Отечественной войны. Еще за год до нее, после войны с Финляндией, они заняли место в списке стратегически важной продукции в Советском Союзе.

Сегодня валенки продолжают оставаться одной из важнейших деталей экипировки солдат, поэтому посылку из Истры на фронте ждут с нетерпением. Кроме этого, к отправке в зону СВО подготовили электрогенераторы, аппараты для IP- телефонии, тактическое снаряжение, баллистические шлемы, спальные мешки и медикаменты.

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