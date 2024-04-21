Подмосковье 21 апреля 2024, 14:37 Предприниматели Балашихи смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом Предприниматели Балашихи смогут пользоваться новыми льготами Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Новый закон для поддержки бизнеса принят в Московской области. Предприниматели смогут возвращать финансы, которые вложили в материально-техническую базу образовательных организаций.

Новые льготы и подготовку профессиональных кадров обсудили предприниматели на заседании Торгово-промышленной палаты Балашихи. На встрече присутствовали президент палаты Анатолий Шестаков, депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи Ольга Егерева. А также представители бизнеса и руководители учебных заведений среднего профессионального образования.

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Балашихинская Торгово-промышленная палата также поделилась опытом реализации проекта «Рабочие кадры для предприятий».

«Проектом мы занимаемся уже три года. Он отражает самую острую проблему для наших компаний — дефицит кадров. Надо привлекать студентов на производственную практику, приглашать школьников на предприятия. Балашиха — большой город с огромной и бурной экономической деятельностью. Поэтому ищем новые подходы для решения вопроса дефицита рабочих кадров», — рассказал Анатолий Шестаков.

Отметили нехватку токарей, станочников, фрезеровщиков, радиомонтажников и специалистов в технологи машиностроения.

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