Подмосковье 16 августа 2023, 00:00 Предпринимателей Подмосковья пригласили принять участие в госпрограммах по развитию поставок Pxhere

Читать 360tv в

Предпринимателей Подмосковья пригласили присоединиться к программам по развитию поставок для крупнейших госкомпаний России — «РТКомм.РУ» и «Россети». Заказчики предложат сотрудничества по закупкам антенных систем, электродвигателей, генераторов и распределительной аппаратуры.

Как сообщили в Министерстве инвестиций, науки и промышленности Подмосковья, отбор заявок поставщиков для «РТКомм.РУ» пройдет с 29 августа по 4 сентября, а «Россети» выберут МСП для программы с 7 по 25 сентября. Курирует сотрудничества предпринимателей с госкомпаниями первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

Реклама

Ознакомиться с программами и подать заявку можно на сайте Корпорации МСП.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».