Подмосковье 16 сентября 2023, 18:21 Предпринимателей Подмосковья пригласили поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес» Freepik

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Минэкономразвития России объявило о старте приема заявок на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес». Подать заявление на участие могут социальные предприниматели из всех регионов России до 15 октября. Зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, науки и промышленности Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что сегодня в этом статусе работают 968 представителей МСП.

«Это компании, реализующие значимые для региона и его жителей проекты. По результатам прошлого конкурса два подмосковных проекта получили награды „Мой добрый бизнес“. Уверены, что в этом году предприниматели Московской области также представят проекты, достойные самых высоких оценок», — подчеркнула Зиновьева.

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По словам замминистра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, количество социальных предприятий в стране выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Этому способствует регулярное поощрение лучших практик.

«Для нас это возможность найти новые достойные проекты, проанализировать не только количественные показатели сектора, но и качественные. С каждым годом мы принимаем все больше заявок. Уверена, что этот конкурс не станет исключением», — добавила она.

Конкурс проходит в восьми номинациях. Судьи оценят проекты социального обслуживания, культурно-просветительской сферы, туризма, спорта, дополнительного образования для детей и других направлений. Региональные этапы состязания пройдут 20 декабря, а финальная часть — с 1 апреля по 31 мая 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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