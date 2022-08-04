Предпринимателей Подмосковья пригласили поучаствовать в опросе о мерах поддержки

Предприниматели Подмосковья смогут поучаствовать в опросе на портале «Добродел». Они ответят на вопросы о необходимых сроках для подачи заявок на субсидии. Об этом рассказали в Мингосуправления области.

Получить финансирование предприниматели могут на затраты на франчайзи, модернизацию и лизинг, а также на выход бизнеса на маркетплейсы. Молодые и социальные предприятия также могут претендовать на гранты. Глава министерства Надежда Куртяник напомнила, что подать заявку можно на «Госуслугах».

«Сейчас срок подачи заявлений составляет 30 дней. Мы предлагаем сократить этот срок до 10 дней, что позволит бизнесу гораздо быстрее получать финансовую поддержку», — добавила она.

Поделиться мнением о сроках рассмотрения заявок можно до 15 августа на портале «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Теперь сделать это можно самостоятельно по чек-листу.