Подмосковье 24 января 2023, 22:33 Предпринимателей Подмосковья пригласили поучаствовать в бизнес-форуме для экспортеров

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В Московской области пройдет седьмой поток бизнес-акселератора «Экспортный форсаж». Организационная встреча будущих экспортеров состоится 1 февраля.

В прошлые годы в мероприятии поучаствовали более 70 представителей различных предприятий.

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«Среди этих организаций были и компании-новички, и действующие экспортеры. Программа рассчитана на предприятия малого и среднего бизнеса, и участие в ней таким компаниям субсидирует Центр поддержки экспорта Московской области», — пояснила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Представители компаний научатся правильно выбирать зарубежный рынок, рассчитывать логистику, минимизировать риски и издержки. Также встречи будут проходить и для тех, кто уже работает с иностранными партнерами, но хочет расширить географию и нарастить объемы экспорта. После обучения предприятия получат готовый алгоритм действий.

В акселераторе могут участвовать владельцы малых и средних бизнесов, ООО и АО. Индивидуальные предприниматели также попадут на форум при условии предоставления данных о бухгалтерском балансе за последние три года.

Первая встреча состоит в 11 часов дня 1 февраля на бульваре Строителей, 4/1 в Красногорске. На нее следует зарегистрироваться по телефону: +7 962 907-73-13, при себе иметь паспорт.

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