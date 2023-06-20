Подмосковье 20 июня 2023, 13:49 Предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс по адаптации бизнеса для инвалидов

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Предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Открыто для всех». Он направлен на адаптацию услуг, сервисов и условий для трудоустройства для людей с инвалидностью. Организатором мероприятия выступает агентство стратегических инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Конкурс проводят по следующим номинациям: «Универсальный дизайн», «Инклюзивные ИТ-решения», «Корпоративная политика», «Инклюзивное лидерство» и «Инклюзивное образование». Подать заявку на участие можно по ссылке.

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Участники конкурса смогут не только поделиться и перенять лучшие инклюзивные практики, но и привлечь новых клиентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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