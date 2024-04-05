05 апреля 2024, 17:41
Предпринимателей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Экспортер года»
Российский экспортный центр запустил прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года 2024». Предприниматели Подмосковья могут подать заявку до 30 июня по ссылке.
«Мы давно говорим, что экспортеры — настоящие герои, и хотим, чтобы их истории и имена звучали чаще. За время проведения конкурса мы узнали более 6 тысяч таких вдохновляющих историй от компаний со всех уголков России», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
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Принять участие можно будет в 20 номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере машиностроения», «Экспортер года в сфере услуг» и «Трейдер года».
Победителей и призеров определят в два этапа, сначала — на уровне округа, затем — на уровне страны.
Напомним, что к участию в конкурсе приглашают компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом России.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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