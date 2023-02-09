Подмосковье 09 февраля 2023, 17:20 Предпринимателей Подмосковья пригласили на весенний отбор инвестиционных проектов для льготного финансирования

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Оргкомитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие» пригласил бизнесменов Московской области получить льготное финансирование. Сейчас ведется весенний отбор инвестиционных проектов стоимостью от 10 миллионов рублей.

Спонсорами конкурса станут банки «Банк-ВТБ», «Совкомбанк», «Светбанк», «ПСБ», «Дом.РФ». Также к льготном финансированию будут привлекаться средства из федерального бюджета.

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Заем можно будет использовать на строительство, реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование или локализацию агро-промышленного комплекса, промышленного или в сфере ЖКХ или ВКХ предприятия. Также деньги можно будет потратить на соцобъекты или объекты туризма.

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При этом предпринимателям следует обеспечить проект залогом в размере не менее 25% от суммы кредита, собственные деньги должны составлять не менее 20% от всего проекта. Заем под ставку от трех до 9,5% годовых предоставят на срок от трех до 15 лет. Предусмотрены также финансовые каникулы на период строительства, но не более чем на два года.

Заявку можно заполнить по ссылке. Результатом ее рассмотрения станет получение кредитных средств по льготной программе.

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