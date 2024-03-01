Подмосковье 01 марта 2024, 15:42 Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о правилах маркировки товаров Unsplash

Читать 360tv в

Вебинар «Маркировка в 2024 году: какие изменения грядут и как подготовиться» пройдет для предпринимателей Подмосковья 12 марта. Встречу организовали при поддержке центра «Мой бизнес».

Спикерами вебинара выступят менеджер проектов «Контур. Маркировки» Наталья Савина и руководитель отдела внедрения «Маркировка с ЭДО» Мария Лежнина. Слушателям расскажут о правилах маркировки товарах, опишут схему работы от производителя до потребителя, а также объяснят роль электронного документооборота и многое другое.

Реклама

Вебинар пройдет 12 марта с 11:00 до 12:30. Для участия необходимо предварительно заполнить анкету по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он также рассказал о развитии и строительстве индустриальных парков на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».