Подмосковье 28 июня 2023, 11:46 Предпринимателей Подмосковья пригласили на тренинг по воронкам продаж 10 июля

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Очный тренинг по построению воронки продаж пройдет для предпринимателей Подмосковья 10 июля. Мероприятие состоится в рамках марафона по развитию собственного дела в Москве.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Участникам расскажут, что такое воронка продаж и как она работает, а также о принципах маркетинга и привлечении новых клиентов. Для участников также пройдет игра, в ходе которой расскажут об изменчивости потребительского рынка.

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Спикером встречи станет бизнес-тренер и эксперт в области маркетинга Сергей Оськин.

Участие в мероприятии бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться до 10 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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