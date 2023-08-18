Подмосковье 18 августа 2023, 11:05 Предпринимателей Подмосковья пригласили на курсы повышения квалификации от центра «Мой бизнес» Unsplash

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Новая мера поддержки стала доступна для малых и средних предпринимателей Подмосковья. Теперь они могут получить услуги по повышению квалификации от центра «Мой бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, обучение можно пройти на условиях софинансирования: 30% стоимости платит предприниматель, а оставшиеся 70% гасят в рамках господдержки. При этом ее сумма не должна превышать 100 тысяч рублей.

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Воспользоваться поддержкой могут предприниматели, зарегистрированные на территории Подмосковья, не имеющие штрафов и других обязательных платежей. Список учреждений, в которых можно пройти обучение, доступен по ссылке.

Длительность учебных программ составляет от 16 академических часов, а по результатам прохождения курса участникам вручают сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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