Подмосковье 16 февраля 2024, 14:10 Предпринимателей Подмосковья пригласили на конкурс «Экспортер года» Unsplash

Читать 360tv в

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья начал принимать заявки на участие в конкурсе «Экспортер года Московской области». К участию приглашают представителей малого, среднего и крупного бизнеса, добившихся значительных результатов в 2023 году.

На конкурсе определят лучших экспортеров в таких сферах, как промышленность, АПК, IT и других. Помимо этого, жюри выберут победителей номинаций «Трейдер года», «Лучшая женщина-экспортер», «Ответственный экспортер ESG», «Прорыв года» и «Новая география».

Реклама

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 1 марта 2024 года по ссылке. Победителей определят до 1 апреля. Задать все интересующие вопросы можно по телефону: 8 (495) 150-39-41 или по электронной почте info@exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве пяти индустриальных парков. На их территории создадут колледжи для подготовки будущих специалистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».