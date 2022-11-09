Предпринимателей Подмосковья пригласили на конференцию по вопросам контрафактной продукции | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 16:58 Предпринимателей Подмосковья пригласили на конференцию по вопросам контрафактной продукции

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Конференция «Маркетплейсы без контрафакта: миф или реальность» пройдет для предпринимателей со всей России. На ней обсудят вопросы незаконного оборота промышленной продукции.

В современных условиях тема соблюдения законодательства при продаже товаров на интернет-площадках особенно актуальна. Этот и другие проблемы обсудят на конференции «ТАСС» 24 ноября. На нее пригласили членов комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и представителей региональных маркетплейсов.

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Спикерами мероприятия станут замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Василий Шпак, представители Роспотребнадзора и Росаккредитации, президент ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов и другие.

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