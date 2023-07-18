Подмосковье 18 июля 2023, 14:57 Предпринимателей Подмосковья пригласили на форум по развитию нацпроекта «Производительность труда» Unsplash

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Форум «Эффективная промышленность Московской области» пройдет в кампусе Сберуниверситета 26 и 27 июля. Подмосковных предпринимателей пригласили на встречу, где обсудят реализацию и развитие нацпроекта «Производительность труда».

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что форум направлен на обмен опытом и практиками повышения производительности труда. Участники обсудят реализацию нацпроекта и поделятся инструментами управления бизнесом.

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Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева откроет мероприятие. Спикерами также выступят представители Мининвеста, Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли и другие. Всего в рамках форума пройдет более десяти лекций.

Принять участие в конференции можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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