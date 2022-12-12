Подмосковье 12 декабря 2022, 11:27 Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар о развитии бизнеса в условиях кризиса Unsplash

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Вебинар о подготовке бизнеса к 2023 году проведут 15 декабря для предпринимателей Подмосковья. Эксперты расскажут, как адаптировать свое дело под новые условия экономики и почему кризис называют временем возможностей.

Вебинар «Как подготовить свой бизнес к 2023 году в новых реалиях» состоится 15 декабря. Участие бесплатное, но понадобится предварительная регистрация на сайте.

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Спикером встречи выступит эксперт специализированного конструкторского бюро «Контур» Кирилл Денисов. Он расскажет участникам, почему кризис — это время возможностей и новых путей развития. На вебинаре также будут рассмотрены способы привлечения клиентов и увеличения среднего чека, лайфхаки и новые инструменты для работы с клиентской базой.

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Встреча пройдет при поддержке центра «Мой бизнес» Подмосковья. Начало в 13:00.

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