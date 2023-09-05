Подмосковье 05 сентября 2023, 12:50 Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный образовательный курс по развитию экспорта Unsplash

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Бесплатную образовательную программу по развитию экспорта проведут в Подмосковье для малых и средних компаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Регистрация на курс продлится до 8 сентября, а обучение стартует 11 сентября. Оставить заявку на участие можно на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московкой области, который является организатором мероприятия. Участие в программе бесплатное.

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В течение трех месяцев эксперты будут помогать предпринимателям разобраться со всеми тонкостями экспорта, а затем участники представят на оценку свои итоговые проекты. За время учебы они получат теоретические знания о том, как грамотно работать на иностранных рынках и развивать такую деятельность.

Этот поток станет уже десятым в истории «Экспортного форсажа». Компании, проходившие обучение в рамках девятого потока, успешно завершили его в июле.