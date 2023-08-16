Подмосковье 16 августа 2023, 13:23 Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатную образовательную программу в сентябре Unsplash

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Подмосковных предпринимателей приглашают на бесплатное бизнес-обучение. Программа разработана Московским областным филиалом РАНХиГС совместно с центром «Мой бизнес». Обучение начнется в сентябре.

Программа состоит из двух модулей. Первый — «Основы бизнес-планирования» — пройдет с 4 по 7 сентября. Участники научатся проводить конкурентный анализ, строить маркетинговую стратегию, привлекать инвестиции и многому другому. Преподавателем блока выступит консультант по вопросам бизнес-планирования Татьяна Погорельская.

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Второй модуль «Контент на миллион, или учимся писать продающие тексты» пройдет с 11 по 14 сентября. Предпринимателям расскажут о форматах и видах контента для бизнеса, научат создавать продающие тексты и составлять контент-план. Преподавателем станет диджитал-маркетолог Мария Бабкова.

Ознакомиться с подробной информацией о каждом модуле и зарегистрироваться на программу можно на сайте проекта. Уточнить вопросы также можно по телефону: 8 (495) 926-60-24 (добавочный 1202).

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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