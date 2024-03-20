Подмосковье 20 марта 2024, 18:37 Предпринимателей Подмосковья пригласили к участию в программе «Лидеры производительности» Unsplash

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Предпринимателей Подмосковья приглашают на день открытых дверей, где расскажут о программе «Лидеры производительности». Гости смогут познакомиться и пообщаться с участниками 35-го потока программы, а также принять участие в бизнес-игре.

В пресс-службе Министерства инвестиций Московской области уточнили, что день открытых дверей состоится 26 марта на площадке Всероссийской академии внешней торговли. Мероприятие начнется в 08:45 и продлится до 18:45. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 25 марта.

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Программа является системной мерой поддержки бизнеса, разработанной по заказу Минэкономразвития России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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