Молодых предпринимателей Подмосковья наградили за лучшие бизнес-проекты

В доме правительства Московской области наградили 20 лауреатов «Школы молодого предпринимателя». Кроме призов, они получат реальную поддержку развития своего дела.

Источник фото: пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций

Обучающая программа вызвала интерес у жителей Подмосковья. Принять участие в проекте изъявили желание почти 1400 предпринимателей, а на платформе школы зарегистрировалось более 900 бизнесменов. Онлайн-программу прошли около 400 человек. А очное обучение после отбора прошли 120 предпринимателей.

За полтора месяца участники прошли полный курс «Школы молодого предпринимателя». Они, получили новые знания по вопросам создания, запуска и развития своего бизнеса, а также ознакомились с опытом успешных действующих предпринимателей Подмосковья.

Итогом обучения стала защита бизнес-проектов учеников Школы перед экспертной комиссией.

Источник фото: пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций

«Из 79 проектов, вышедших на защиту, мы выбрали 20 лучших. Это и социально-ориентированный бизнес, и производственные проекты, есть очень интересный инновационный проект, нацеленный на импортозамещение. Школа показала, что у подмосковных предпринимателей есть инициативы и идеи. Правительство региона, со своей стороны, готово оказать необходимую поддержку для их воплощения», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Он уточнил, что среди мер поддержки и финансовые инструменты, и налоговые, и информационные.

«В частности, задача „Школы молодого предпринимателя“ — передать информацию и опыт успешного бизнеса, которые позволят преодолеть трудности на начальном этапе развития бизнеса. На данной стадии это, зачастую, не менее значимо, чем финансовая помощь», — заключил Хромов.

Источник фото: пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций

Пять победителей: Александр Брыжик, Максим Крылов, Валентин Рыбалкин, Юлия Кандаурова и Елена Мозговая получили приглашение на бизнес-завтрак с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым.

Также проекты участников-победителей программы получили от правительства Московской области сертификаты на бесплатную информационную кампанию, на участие в федеральных выставках, на участие в региональной программе развития экспорта «Экспортный инкубатор» и другие сертификаты и ценные призы.