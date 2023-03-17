17 марта 2023, 14:14
Предпринимателей из Подмосковья пригласили принять участие в премии «Молодой промышленник года»
Подмосковным предпринимателям напомнили, что они еще могут успеть отправить заявки на участие в конкурсе «Молодой промышленник года», их принимают до 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба Мининвеста региона.
К участию в конкурсе приглашают предприятия с выручкой за предыдущий год от 120 миллионов до двух миллиардов рублей, с количеством сотрудников до 250 человек. Соискателю премии должно быть не более 40 лет.
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В пресс-службе отметили, что в ходе премии будут оценивать достижения компаний в области промышленности, выделять лучшие практики и выявлять лучших молодых промышленников России.
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Всю информацию о конкурсе можно узнать на сайте.
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