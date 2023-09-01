Подмосковье 01 сентября 2023, 12:53 Предпринимателей из Подмосковья пригласили на тренинг об эмоциональном выгорании

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Бесплатный тренинг для предпринимателей с Подмосковья пройдет 20 сентября. Участников научат работать с эмоциональным интеллектом и избегать профессиональное выгорание.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участников мероприятия научат правильно реагировать стрессовых ситуациях и применять на практике около 30 инструментов при работе с эмоциями. Это поможет им сформировать привычки для эффективного противостояние выгоранию.

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Проводить мероприятие будет автор программ по обучению предпринимателей Анна Киреева и специалист в области эмоционального интеллекта Наталия Харитон.

Мероприятие состоится в Москве на площадке бизнес-центра Loft Lodge. Зарегистрироваться на него можно до 18 сентября по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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