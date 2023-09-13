Подмосковье 13 сентября 2023, 14:29 Предпринимателей из Подмосковья пригласили на международную выставку пластмасс в Индию

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Экспортеров из Подмосковья пригласили на международную выставку Plastivision India. Она пройдет в Мумбаи с 7 по 11 декабря. На ней представят оборудование и материалы для производства изделий из пластмасс.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, поучаствовать в выставке предпринимателям поможет Фонд поддержки ВЭД.

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На мероприятии производители смогут представить оборудование, сырье и материалы, пресс-формы и штампы и многое другое. Подробнее о нем можно узнать по ссылке.

Фонд поддержки ВЭД оказывает помощь экспортерам, взяв на себя часть расходов и организационные вопросы.

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