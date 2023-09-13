13 сентября 2023, 14:29
Предпринимателей из Подмосковья пригласили на международную выставку пластмасс в Индию
Экспортеров из Подмосковья пригласили на международную выставку Plastivision India. Она пройдет в Мумбаи с 7 по 11 декабря. На ней представят оборудование и материалы для производства изделий из пластмасс.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, поучаствовать в выставке предпринимателям поможет Фонд поддержки ВЭД.
Реклама
На мероприятии производители смогут представить оборудование, сырье и материалы, пресс-формы и штампы и многое другое. Подробнее о нем можно узнать по ссылке.
Фонд поддержки ВЭД оказывает помощь экспортерам, взяв на себя часть расходов и организационные вопросы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Экспорт
Поддержка предпринимателей в Московской области
Реклама
Реклама