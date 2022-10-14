Предпринимателей из Химок пригласили на бизнес-форум 19 октября | 360°

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14 октября 2022, 10:45

Предпринимателей из Химок пригласили на бизнес-форум 19 октября

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Форум Business-RESTART пройдет в Химках 19 октября. На него пригласили региональных предпринимателей и производителей.

На форуме состоится выставка местных компаний, пройдут дискуссии «Стратегия развития предпринимательства», «Новые вызовы — новые возможности» и другие. Владельцы бизнеса обсудят нюансы ведения своего дела, поделятся опытом и узнают о мерах поддержки в регионе.

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Чтобы стать участником мероприятия, необходимо заполнить форму на сайте.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

Химки

Поддержка предпринимателей в Московской области

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